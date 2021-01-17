Военный летчик рассказал о новых задачах Ту-214ОН после выхода РФ из ДОН

Самолеты ждет модернизация и многозадачное применение.

Два отечественных самолета Ту-214ОН после окончательного выхода России из Договора по открытому небу планируется использовать в разведывательных целях. До завершения процедуры денонсации машины будут оставаться в резерве.

Как рассказали РИА Новости источники из военно-дипломатической сферы, самолеты переквалифицируют для других задач. Они будут контролировать защищенность военных объектов на территории России, а также использоваться для мониторинга испытаний различных вооружений и оценки эффективности учений.

Для этого потребуется дооснастить их необходимым оборудованием. Так, чтобы использовать Ту-214ОН в качестве самолетов-разведчиков, понадобится установить современные радиоэлектронные приборы. При этом, отметил источник, предварительно решение о доработке самолетов уже принято.

«Разбрасываться такими ценными самолетами никто не будет», — сказал он.

Самолеты авиационного наблюдения Ту-214ОН построили в компании «Туполев» на базе пассажирских Ту-204, однако оборудование на Ту-214 разработано на предприятиях госкорпорации «Ростех».

В 2018 году они получили международную сертификацию для выполнения наблюдательных полетов над территорией государств, участвующих в ДОН. Впрочем, Ту-214ОН — многофункциональные самолеты, которые можно использовать для целого спектра не только военных, но и экономических задач, рассказал «Политике Сегодня» генерал-майор, заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов.

«Во-первых, это мониторинг окружающей среды. Самолеты можно использовать для ведения ледовой разведки рек в паводковый период, для морского пути, чтобы следить за льдом фарватерах или заливах, где находятся боевые и гражданские корабли. Можно проводить мониторинг метеорологических условий при выполнении особо важных заданий. Например, во время Парада Победы нужно "разогнать облака". Для этого и нужна разведка воздушного пространства, чтобы понять, как правильно выполнить расчистку неба», — объяснил эксперт.

Ту-214ОН можно будет использовать и для сельскохозяйственных нужд, продолжил Попов. Так, самолеты-разведчики проводят мониторинг облачности в регионах России, где собираются большие грозовые тучи:

«После этого облака обстреливаются специальными ракетами или снарядами, либо их обрабатывают реагентами. И это позволяет избежать града. Особенно это важно для сельскохозяйственных земель. Но и в городе градом может пробить окна, машины и даже крыши домов. Таких самолетов у нас сейчас мало. И Ту-214ОН могут использоваться для таких целей — это развитие экономики и безопасности».

Важная военная задача Ту-214ОН будет заключаться в осмотре российских военных объектов для оценки степени их маскировки, говорит Попов. Это поможет предотвратить разведку стратегических объектов РФ спутниками противников из космоса.

«Когда мы летаем над противником, мы демаскируем объекты. А у нас мы смотрим, как маскировка влияет на их незаметность: и в инфракрасном луче, и в оптико-электронном луче, в радиолокационным луче», — отметил военный летчик.

Создавать самолет под только ДОН было бы нелогично, поэтому все возможности для модернизации самолетов были заложены при их разработке, объясняет Попов.

«Эти самолеты не стояли от одного полета до другого на аэродроме. Это дорогое удовольствие. Они летали каждый день и выполняли задачи. После выхода из ДОН их никуда не спишут. И это в коем случае не будет в ущерб»,— заключил собеседник издания.

Договор по открытому небу был заключен в 1992 году. Он стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Документ действует с 2002 года, ранее в нем участвовали 34 государства. В конце мая 2020 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе американской стороны из соглашения. В ночь на 22 ноября 2020 года Вашингтон завершил процедуру.

15 января пятницу МИД России сообщил о запуске процедур по выходу Москвы из ДОН. В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что выход США из этого соглашения нарушил баланс интересов государств, участвующих в договоре, а остальные партнеры по договору не поддержали предложения России по обеспечению жизнеспособности ДОН в новых условиях.