Маас посоветовал вернуть к общественной жизни привитых от COVID-19 граждан

Граждане, которые сделали прививку от коронавируса, должны иметь возможность вернуться к общественной жизни, считает глава МИД ФРГ Хайко Маас.

Граждане, которые сделали прививку от коронавируса, должны иметь возможность вернуться к общественной жизни, считает глава МИД ФРГ Хайко Маас.

Люди, получившие вакцину, не заболеют коронавирусом, поэтому нет необходимости ограничивать их в передвижениях. Немецкие граждане, которые сделали прививку, имеют право посещать рестораны или ходить в кинотеатры, сказал Маас.

Всего в ФРГ вакцинировались более 1% от общей численности населения. Постояльцы домов престарелых и медицинские работники первыми получили вакцину от инфекции.

С 16 декабря в Германии действует жесткий карантинный режим, однако в стране работают продуктовые магазины и аптеки.