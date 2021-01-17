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14:49   17 Января 2021
Политика

Маас посоветовал вернуть к общественной жизни привитых от COVID-19 граждан

Маас посоветовал вернуть к общественной жизни привитых от COVID-19 граждан

Граждане, которые сделали прививку от коронавируса, должны иметь возможность вернуться к общественной жизни, считает глава МИД ФРГ Хайко Маас.

Люди, получившие вакцину, не заболеют коронавирусом, поэтому нет необходимости ограничивать их в передвижениях. Немецкие граждане, которые сделали прививку, имеют право посещать рестораны или ходить в кинотеатры, сказал Маас.

Всего в ФРГ вакцинировались более 1% от общей численности населения. Постояльцы домов престарелых и медицинские работники первыми получили вакцину от инфекции.

С 16 декабря в Германии действует жесткий карантинный режим, однако в стране работают продуктовые магазины и аптеки.

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#германия #маас #коронавирус

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