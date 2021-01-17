Турция сообщила о гибели двух членов экипажа затонувшего российского судна

Губернатор провинции Бартын сообщил о гибели двух членов команды с российского сухогруза, затонувшего в Черном море у берегов Турции.

Губернатор провинции Бартын сообщил о гибели двух членов команды с российского сухогруза, затонувшего в Черном море у берегов Турции.

По данным агентства Anadolu, в районе инцидента сейчас проводится спасательная операция. Сообщается, что команда корабля состояла из 15 человек. Поисками моряков занимаются спасатели.

Глава турецкой провинции сообщил, что на данный момент спасены пять членов экипажа, два тела подняты на борт спасательного катера. Проведение спасательной операции осложнено плохими погодными условиями.