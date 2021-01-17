Эксперты выяснили, почему россияне избавляются от недвижимости в Болгарии

Квартиры и дома в Болгарии стали обузой для россиян, граждане массово продают свою недвижимость.

Квартиры и дома в Болгарии стали обузой для россиян, граждане массово продают свою недвижимость.

Россияне массово начали продавать недвижимость в Болгарии. Ранее они пытались выгодно вложить средства, но пандемия изменила планы и содержать квартиры и дома в другой стране стало невыгодно.

Эксперты выяснили, что в течение нескольких лет россияне купили около 5 000 квартир, коммерческих площадок и домов в приморских городах Болгарии, а сейчас начали их продавать. Деньги на покупку брали в собственной стране, чаще всего в кредит. После пандемии коронавируса и снижения курса рубля платить займы стало невыгодно.