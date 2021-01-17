Петербурженки предстанут перед судом за незаконную легализацию тысяч мигрантов

Жительницы Санкт-Петербурга организовали незаконный бизнес, который помогал иностранцам вставать на миграционный учет.

Жительницы Санкт-Петербурга организовали незаконный бизнес, который помогал иностранцам вставать на миграционный учет.

Правоохранители передали в суд материалы дела женщин, которые с мая по ноябрь 2018 года занимались преступной деятельностью. Злоумышленниц задержали в марте 2020 года, передает пресс-служба МВД.

По версии следствия, предполагаемые преступницы купили 17 ранее созданных и зарегистрированных предприятий, которые не занимались финансово-хозяйственной деятельностью. С помощью четырех человек, которые умели работать с документами иностранного типа, они составляли заведомо ложные трудовые договора, отравляя их в миграционную службу для постановки на учет "работников". Женщинам теперь грозит наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.