Краснодарский аэропорт приостановил отправку самолетов из-за снегопада

Обильные осадки повлияли на работу аэропорта Краснодара, который был вынужден приостановить воздушное сообщение на некоторое время.

Обильные осадки повлияли на работу аэропорта Краснодара, который был вынужден приостановить воздушное сообщение на некоторое время.

Пресс-служба сообщила о закрытие аэропорта на прилет и вылет. Согласно прогнозам синоптиков, ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду, шторм и ледяной дождь, передает Федеральное агентство новостей.

Аэродром не будет функционировать минимум до девяти вечера воскресенья. Как гласит информация онлайн-табло аэропорта, на данным момент посадку ожидают пассажиры 13 самолетов. Вылеты авиакомпаний "Аэрофлот" в Москву и "Россия" в Петербург решили отменить.