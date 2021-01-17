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14:27   17 Января 2021
Общество

Краснодарский аэропорт приостановил отправку самолетов из-за снегопада

Краснодарский аэропорт приостановил отправку самолетов из-за снегопада

Обильные осадки повлияли на работу аэропорта Краснодара, который был вынужден приостановить воздушное сообщение на некоторое время.

Пресс-служба сообщила о закрытие аэропорта на прилет и вылет. Согласно прогнозам синоптиков, ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду, шторм и ледяной дождь, передает Федеральное агентство новостей.

Аэродром не будет функционировать минимум до девяти вечера воскресенья. Как гласит информация онлайн-табло аэропорта, на данным момент посадку ожидают пассажиры 13 самолетов. Вылеты авиакомпаний "Аэрофлот" в Москву и "Россия" в Петербург решили отменить.

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#аэропорт #снег

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