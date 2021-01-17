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14:25   17 Января 2021
Общество

Трех членов экипажа российского сухогруза "Арвин" удалось спасти

Трех членов экипажа российского сухогруза "Арвин" удалось спасти

Губернатор провинции Бартын Синан Гюнер сообщил о спасении трех моряков затонувшего российского сухогруза возле Турции.

Судно затонуло в Черном море в районе турецкой провинции в результате крушения. Источники сообщили, что все члены экипажа живы. Губернатор Бартына отметил, что в результате спасательной операции удалось спасти еще трех человек из состава российского сухогруза. Он добавил, что информации о погибших не поступало. Местные власти также уточнили, что причиной крушения стали плохие погодные условия.

В настоящее время моряки будут доставлены на сушу. Им окажут квалифицированную медицинскую помощь, после чего они будут отправлены на родину.

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#моряки #экипаж #сухогруз

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