Группе провокаторов не удалось улететь в Москву на встречу с Навальным

Правоохранители в аэропорту Петербурга задержали еще трех человек, собиравшихся вылететь в столицу.

Правоохранители в аэропорту Петербурга задержали еще трех человек, собиравшихся вылететь в столицу.

Среди задержанных — главный редактор "АгитРоссии" Павел Иванкин и два члена либертарианской партии Алексей Барич и Александр Край. По предварительным сведениям, они летели в столицу, чтобы устроить массовые беспорядки во время прилета Алексея Навального из Берлина. Сейчас всех задержанных допрашивают.

Отмечается, что Павел Иванкин вел съемку во время задержания и в процессе поездки в отделение. Видео сопровождалось смехом и довольными лицами.