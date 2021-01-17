14:14 17 Января 2021Происшествия
Группе провокаторов не удалось улететь в Москву на встречу с Навальным
Правоохранители в аэропорту Петербурга задержали еще трех человек, собиравшихся вылететь в столицу.
Правоохранители в аэропорту Петербурга задержали еще трех человек, собиравшихся вылететь в столицу.
Среди задержанных — главный редактор "АгитРоссии" Павел Иванкин и два члена либертарианской партии Алексей Барич и Александр Край. По предварительным сведениям, они летели в столицу, чтобы устроить массовые беспорядки во время прилета Алексея Навального из Берлина. Сейчас всех задержанных допрашивают.
Отмечается, что Павел Иванкин вел съемку во время задержания и в процессе поездки в отделение. Видео сопровождалось смехом и довольными лицами.