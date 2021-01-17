Переход на выплату пенсий цифровыми рублями займет несколько десятилетий

Сроки, когда пенсионеры в России начнут получать выплаты в цифровых рублях, спрогнозировал профессор Уральского государственного экономического университета Евгений Ющук.

Сроки, когда пенсионеры в России начнут получать выплаты в цифровых рублях, спрогнозировал профессор Уральского государственного экономического университета Евгений Ющук.

Чисто технически внедрение цифровой валюты можно будет завершить уже через 10–15 лет, но в контексте пенсий придется дождаться, пока состарятся нынешние 18-летние граждане. На данный момент пожилые люди не готовы к таким нововведениям, они не доверяют даже безналичным платежам с помощью банковской карты, отметил эксперт.

Вряд ли Центробанк РФ решится отменять наличные деньги сразу после перехода на цифровой рубль. Два вида денег будут доступны параллельно, но со временем наличные все же исчезнут. Более того, их могут криминализировать, учитывая ряд важных недостатков. Выпуск обходится дорого, а риски подделок, краж, сокрытия от налогов и черных сделок слишком велики. Напротив, цифровую валюту невозможно похитить, все транзакции отслеживаются, информация о них сохраняется навсегда, заключил Ющук.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков ранее сообщил, что тестирование цифрового рубля может начаться уже к концу текущего года.