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14:06   17 Января 2021
Происшествия

Экипаж российского сухогруза "Арвин" выжил после крушения

Экипаж российского сухогруза "Арвин" выжил после крушения

Все члены экипажа российского сухогруза "Арвин", затонувшего в Черном море, живы. Об этом заявил источник в агентстве по управлению бедствиями и чрезвычайными ситуациями Турции.

Он уточнил, что эти данные являются предварительными — "на последний час", передает "Интерфакс".

Российское судно потерпело крушение у берега турецкой провинции Бартын в районе Инкуму. Сообщалось, что оно направлялось в Болгарию, в город Бургас. На борту находились 15 человек.

К месту ЧП направились спасательные службы. По словам губернатора провинции Бартын Синана Гюне, работу им осложняют плохие погодные условия.

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#россия #сухогруз #арвин

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