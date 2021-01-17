14:06 17 Января 2021Происшествия
Экипаж российского сухогруза "Арвин" выжил после крушения
Все члены экипажа российского сухогруза "Арвин", затонувшего в Черном море, живы. Об этом заявил источник в агентстве по управлению бедствиями и чрезвычайными ситуациями Турции.
Все члены экипажа российского сухогруза "Арвин", затонувшего в Черном море, живы. Об этом заявил источник в агентстве по управлению бедствиями и чрезвычайными ситуациями Турции.
Он уточнил, что эти данные являются предварительными — "на последний час", передает "Интерфакс".
Российское судно потерпело крушение у берега турецкой провинции Бартын в районе Инкуму. Сообщалось, что оно направлялось в Болгарию, в город Бургас. На борту находились 15 человек.
К месту ЧП направились спасательные службы. По словам губернатора провинции Бартын Синана Гюне, работу им осложняют плохие погодные условия.