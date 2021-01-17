Одесские продавцы опасаются нарушить запрет на русский язык

Продавцы Одессы стали настоящими молчунами после введения Киевом запрета на русский язык. Об этом сообщило местное издание "Думская".

Продавцы Одессы стали настоящими молчунами после введения Киевом запрета на русский язык. Об этом сообщило местное издание "Думская".

По информации СМИ, многим одесситам не просто соблюдать закон об обслуживании на украинском языке. Нововведение было принято властями Украины 16 января 2021 года с целью запретить использование русского языка на территории страны.

Журналисты пишут, что в Одессе в каждом отдельном месте ситуация с соблюдением закона отличатся.

"Во многих точках продавцы стали настоящими молчунами и первыми к клиенту не обращаются — выжидают, на каком языке с ними заговорят. Если на украинском, то пытаются отвечать на нем же (получается не очень), если на русском, то сразу гора с плеч", — пишет издание.

СМИ обращают внимание на то, что молодые работники сферы обслуживания хорошо владеют государственным языком и проблем с коммуникацией не испытывают, поскольку прошли украинизацию еще до принятия закона.

Парламент Украины принял закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" в апреле 2019 года.