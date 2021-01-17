Началась операция по спасению моряков российского сухогруза в Черном море

Корабль из РФ затонул у берегов Турции в Черном море. На борту судна находились 15 членов экипажа.

Корабль из РФ затонул у берегов Турции в Черном море. На борту судна находились 15 членов экипажа.

По предварительным сведениям, ЧП произошло рядом с провинцией Бартын, которая расположена на севере страны. Пока данных о погибших или пострадавших российских моряках не поступало, передает агентство Anadolu. Власти Турции уже организовали операцию по спасению участников события, которые высадились на шлюпки. Информации о том, что стало причиной крушения корабля, пока нет.