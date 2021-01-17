Полицейским пришлось задержать в Пулково буйного провокатора Френкеля

Фотограф Давид Френкель не смог улететь в Москву из петербургского аэропорта Пулково. Провокатор устроил скандал и был задержан правоохранителями.

Фотограф Давид Френкель не смог улететь в Москву из петербургского аэропорта Пулково. Провокатор устроил скандал и был задержан правоохранителями.

Этот персонаж уже неоднократно попадал в скандальные ситуации. Например, летом на участке для голосования он попытался себя сделать жертвой в глазах общественности. Он врал людям, будто полицейские сломали ему руку. Между тем никаких справок Френкель не предоставил. Да и на опубликованном ролике отчетливо видно, что скандалиста никто не трогал. Его тогда оштрафовали на 2,5 тысячи рублей, сообщал ФАН.

Зная о его "способностях" и прежних деяниях, стражи порядка заподозрили фотографа в намерении устроить беспорядки в столице, куда он намеревался вылететь. На вежливую просьбу полицейским пройти с ними, Френкель ответил отказом и тут же устроил сцену с якобы травмированной рукой. Однако силовики и в этот раз его не трогали. Скандалиста-провокатора пришлось задержать. Правоохранители сейчас выясняют, зачем на самом деле он собирался лететь в Москву.