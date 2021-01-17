Рудинштейн предложил назвать гран-при "Кинотавра" именем Бориса Грачевского

Заслуженный работник культуры РФ, продюсер и кинокритик Марк Рудинштейн хочет увековечить память о своем друге режиссере Борисе Грачевском.

Заслуженный работник культуры РФ, продюсер и кинокритик Марк Рудинштейн хочет увековечить память о своем друге режиссере Борисе Грачевском.

Основатель кинофестиваля "Кинотавр" пришел проститься с Грачевским в столичный Дом кино. Он заявил, что всегда дорожил дружбой с создателем детского киножурнала "Ералаш". В последний раз Рудинштейн общался с Грачевским 30 декабря. Продюсер подчеркнул, что режиссер до последнего сохранял присутствие духа и верил в свое выздоровление.

Кинокритик напомнил, что Грачевский был частым гостем "Кинотавра". Организатор фестиваля намерен назвать Гран-при конкурса в честь своего друга. Заслуженный деятель искусств РФ скончался 14 января в одной из столичных больниц от коронавируса. У Грачевского остались четверо детей, включая десятимесячного сына Филиппа от молодой супруги Екатерины Белоцерковской.