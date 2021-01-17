Генштаб ВСУ учит украинцев правильно писать доносы на русскоязычных граждан

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обнародовал инструкцию по доносам на русскоговорящих украинских граждан.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обнародовал инструкцию по доносам на русскоговорящих украинских граждан.

Методичка для составления жалоб была размещена на странице ведомства в Facebook. В ней представлена подробная инструкция, рассказывающая о том, как писать доносы на продавцов и других сотрудников сферы услуг, которые общаются с клиентами на русском языке.

Публикация Генштаба ВСУ вызвала неоднозначную со стороны украинских пользователей Сети. Украинцы отметили, что большая часть воевавших в Донбассе украинских солдат являются русскоязычными. Некоторые пользователи отметили, что следует заставить говорить по-украински самих "замполитов", которые так старательно следят за "моральным обликом" военнослужащих.