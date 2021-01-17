Якутская полиция начала проверку фейка о чипировании при вакцинации от COVID-19

Жительница Якутии распространяла в мессенджере недостоверные данные о том, что во время введения вакцины от коронавируса силовикам будут вживлять чипы.

Жительница Якутии распространяла в мессенджере недостоверные данные о том, что во время введения вакцины от коронавируса силовикам будут вживлять чипы.

Правоохранители изучат сообщение, которое рассылала женщина, проживающая в Сунтарском районе региона. Однако местные полицейские уже призвали людей с сомнением относиться к данным из непроверенных источников, передает РИА Новости со ссылкой на представителя МВД по Якутии.

Предполагаемой злоумышленнице за распространение заведомо ложной общественно значимой информации грозит наказание в виде административной ответственности и штрафа до 100 тыс. рублей.