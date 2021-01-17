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13:13   17 Января 2021
Происшествия

СК начал проверку после смерти иностранца в шахте в Туве

СК начал проверку после смерти иностранца в шахте в Туве

Гражданин КНР погиб в шахте компании "Лунсин", расположенной в Республике Тыва. По факту смерти человека сотрудники СК начали доследственную проверку.

Установлено, что в шахте произошло обрушение. Из-под земли оперативно вывели на поверхность 42 человека.

Тувинский лидер Шолбан Кара-Оол на своей странице в соцсети отметил, что инцидент произошел на новой шахте. Глава республики подчеркнул важность соблюдения условий труда, тем более, что на предприятии работает множество земляков. Он поручил своему заместителю вести диалог с компанией, если работникам потребуется помощь.

СК сейчас проверяет, есть ли признаки преступления, предусмотренного статьей о нарушении правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека.

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#смерть #шахта #тыва

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