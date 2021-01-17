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12:54   17 Января 2021
Общество

Названы сроки введения третьей вакцины РФ от COVID-19 в гражданский оборот

Названы сроки введения третьей вакцины РФ от COVID-19 в гражданский оборот

Введение в гражданский оборот вакцины от СОVID-19, разработанной центром имени М. П. Чумакова РАН, планируется на март 2021 года.

Об этом в эфире телеканала "Россия-1" сообщил замдиректора центра по проектной деятельности и инновациям Константин Чернов. Название вакцины пока не указывается.

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#коронавирус #СОVID-19 #вакцинанация

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