Названы сроки введения третьей вакцины РФ от COVID-19 в гражданский оборот

Введение в гражданский оборот вакцины от СОVID-19, разработанной центром имени М. П. Чумакова РАН, планируется на март 2021 года.

Введение в гражданский оборот вакцины от СОVID-19, разработанной центром имени М. П. Чумакова РАН, планируется на март 2021 года.

Об этом в эфире телеканала "Россия-1" сообщил замдиректора центра по проектной деятельности и инновациям Константин Чернов. Название вакцины пока не указывается.