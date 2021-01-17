Ольхин рассказал, почему Украина не сможет безнаказанно "давить" на Донбасс

Выдача паспортов России в ЛДНР изменила ситуацию, поэтому украинская армия больше не сможет безнаказанно "давить" на Донбасс, заявил замминистра информации ДНР Артем Ольхин.

Выдача паспортов России в ЛДНР изменила ситуацию, поэтому украинская армия больше не сможет безнаказанно "давить" на Донбасс, заявил замминистра информации ДНР Артем Ольхин.

По его словам, на территории республик проживает порядка 300 тысяч российских граждан, поэтому планы Киева по наступлению на Донбасс уже не осуществимы.

"Никто не даст спокойно уничтожать несколько сотен тысяч граждан России, которые здесь уже живут", — сказал замминистра информации ДНР.

Ольхин уточнил, что Запад использует Украину для дестабилизации обстановки на границе России, однако не видит в Киеве нормального партнера. В США давно поняли суть украинской власти, заключил политик.