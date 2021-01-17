Новак поделился мыслями о будущем газовой энергетики

Глава Минэнерго России спрогнозировал, как долго сохранится спрос на газ в мире.

Глава Минэнерго России спрогнозировал, как долго сохранится спрос на газ в мире.

Спрос на природный газ в мире ещё долго будет расти. Свое мнение высказал глава Минэнерго России Александр Новак на Гайдаровском форуме. По его мнению, спрос на энергоресурсы будет сохраняться ещё 2-3 десятилетия. Это касается угля и нефти. Газ будет востребован ещё дольше, так как он экологичен и доступен.

Цены на газ резко подскочили из-за похолодания в Европе и Азии, что привело к увеличению количества поставок российского угля, так как им загружают электростанции, пишут "Известия". В некоторых странах АТР стоимость подскочила выше 1000 долларов за 1 тыс. кубометров. Министр энергетики рассказал, что экспорт угля вырос и в России.