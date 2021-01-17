Старший сын Грачевского задолжал 150 тысяч рублей по уголовному делу

Помимо ряда задолженностей, старший сын ушедшего из жизни создателя детского киножурнала "Ералаш" Бориса Грачевского должен крупную сумму по уголовному делу.

Помимо ряда задолженностей, старший сын ушедшего из жизни создателя детского киножурнала "Ералаш" Бориса Грачевского должен крупную сумму по уголовному делу.

Речь идет о 150 000 рублей, которые Максим Грачевский не выплатил с 2017 года. Тогда сын худрука был остановлен сотрудниками ГИБДД при нарушении правил дорожного движения, однако отказался прийти на освидетельствование, передает Федеральное агентство новостей (ФАН).

"Это было уже повторное нарушение такого рода и Максим не имел права садиться за руль", — заявляет издание.

В результате было возбуждено уголовное дело по статье 264.1 Уголовного Кодекса РФ "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию". Штраф в 150 тысяч рублей сын Грачевского не смог выплатить до сих пор.

К тому же у Максима давно отмечались проблемы в бизнесе, включая и поручительство в кредитах: по итогу он должен банкам более 1 миллиарда рублей. Режиссер пытался помочь сыну, но даже его прибыли от "Ералаша" и закладки дома в Подмосковье не хватило, чтобы покрыть долги.