Умер легендарный ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС Антошкин

Герой Советского Союза генерал-полковник Николай Антошкин скончался на 79-м году жизни в Москве.

Герой Советского Союза генерал-полковник Николай Антошкин скончался на 79-м году жизни в Москве.

Сведений о том, что стало причиной смерти Антошкина, пока нет. Его семья позднее опубликует информацию о том, где и когда пройдет церемония прощания с ликвидатором, сообщает пресс-служба Клуба военачальников Российской Федерации.

Генерал-полковник родился в 1942 году на территории Башкирской АССР. Позднее он выпустился из Оренбургского высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков и продолжил учебу в Военно-воздушной академии им. Ю.А.Гагарина.

Также Антошкин руководил авиационной группировкой во время ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции, где вместе с другими главами подразделений не раз выполнял полет над реактором и получил сильную дозу радиации.