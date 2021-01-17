Выборы в Госдуму-2021. У «Единой России» появился «зубастый» соперник

Эксперты оценили перспективы новых политсил на предстоящих парламентских выборах.

С началом 2021 года в России начался высокий политический сезон – осенью нас ждут выборы в Госдуму. «Политика Сегодня» спросила экспертов о шансах «Единой России», нацеленной на две трети мандатов, и перспективах «малых партий» дать бой системообразующей политсиле.

Аналитики ждут от предстоящей кампании большей конкурентной борьбы и оживленности. И хотя весь минувший год то и дело всплывали слухи о досрочном голосовании – этого не случилось, против выступил сам глава государства.

Впервые в истории российских выборов голосование может растянуться сразу на несколько дней. Такое право дает теперь избиркому закон, отводя для волеизъявления граждан максимум три дня. Сценарий таких, долгих выборов в России уже обкатали при утверждении поправок в Конституцию и в единый день голосования 2020 года.

И хотя оппозиция заявляет, что такой механизм таит в себе возможность для манипуляций, сами россияне посчитали трехдневное голосование удобным (84% по данным ВЦИОМ). Впрочем, окончательное решение ЦИК примет в зависимости от эпидемиологической обстановки, а эта история максимально непредсказуема.

Кроме того, Россия уже готовится отражать попытки вмешательства в наши выборы извне. Глава ЦИК Элла Памфилова завила, что избирком находится в этом смысле «во всеоружии». Что касается электронного голосования, то его будут применять осторожно, лишь в 5-7 регионах. Продолжится также практика голосования по месту пребывания, а не прописки.

В ЦИК ждут усиления партийной конкуренции на этих выборах. По итогам голосования-2020 сразу три новые партии – «Новые люди», «За правду» и «Зеленая альтернатива» – получили право не собирать подписи в свою поддержку. Причем кандидаты, по словам Памфиловой, на этих выборах не смогут «проехать на админресурсе» – избиратель стал более требователен.

О том, кто именно войдет в состав ГД, порассуждали наши эксперты. Как считает политконсультант Алексей Васильев, думская кампания будет определяться результатом в одномандатных округах. Что напрямую зависит не от креатива центрального штаба «ЕР», а от точности стартовых оценок потенциала их кандидатов в регионах и успешности их кампаний.

«Соревнование думских старцев за 2, 3 и 4 места лично мне малоинтересно. При этом любая партия, предложившая избирателям новую стратегию, может набрать от 5 до 7 процентов голосов. Ниша не занята. Как и лоялистская ниша ЕР в 30-40% никем не оспаривается, как это было до 2000 года», – полагает специалист.

Своим традиционно подробным анализом с нами поделился и президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов.

– Как вы считаете, расклад сил в Госдуме останется прежним, когда даже нарисованная «оппозиция» поддерживает лидирующую партию? Или малые партии, «Новые люди» или пенсионеры, все-таки могут составить конкуренцию?

– На последних, сентябрьских выборах 2020 года, конечно же, новые партии в России проявились. Четыре из них отработали просто хорошо – это и «Новые люди», и пенсионеры (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость - прим. ред.), и зеленые, и всевозможная справедливость. Да и Патриотический фронт (Народный патриотический фронт, проект КПРФ - прим. ред.) прибавил в весе. Но так говорить, что они набрали большое количество голосов или или у кого-то их отобрали, пока сложно.

Все-таки голосование в местные парламенты – это не голосование в Государственную Думу. У меня ощущение, что структура политических сил в России после этих выборов сохранится в том же, привычном контексте. «Единая Россия» возьмет большинство, в том числе потому, что она во время пандемии реально отработала, как партия, как партийная структура. Все остальные по классическому, ленинскому еще определению – партия как выразитель интересов определенных категорий людей – они, конечно, не сработали.

Поэтому у меня нет ощущения, что что-то принципиально изменится. Хотя я с интересом смотрел, например, на «Новых людей» в надежде, что они найдут свою нишу позиционирования. По-моему, единственно правильная для них ниша была бы, где они не были бы конкурентами «ЕР» (у которой пока они голоса все-таки откусывают), это если б они сделали акцент на приглашении людей, которые никогда раньше не ходили голосовать.

Такое позиционирование позволило бы им, не входя в противопоставление с другими партиями, пройдя между струями, войти в Госдуму на волне набора новых голосов. Но пока я вот этого стремления у них не вижу. И варианты позиционирования этой партии становятся традиционными, такими же, какие были у партии Титова. К сожалению, не вижу такого, что могло бы принципиально их сдвинуть.

Партия пенсионеров, конечно, может добавить, потому что там есть и слово «справедливость». И потому, что как раз сейчас начинается пенсионный возраст у тех людей, для которых с этого года вступают в силу уже три года сдвижки. Те, кто должен был выходить на пенсию в 60 лет, теперь будут выходить в 63 года, а это уже очень заметно. И вот это ощущение недоговоренности данной темы, думаю, может помочь добрать проценты Партии пенсионеров.

«Зеленые» тоже традиционно возьмут свою долю. Тем более здесь есть открывшаяся ниша народного сопротивления – не власти, но бюрократам, которые пытаются застраивать природоохранные территории, открывать мусорные полигоны и т.п. Эта ниша открылась, она уже третий год достаточно активно попадает в топ новостей, и здесь что-то может получиться. Все остальное, на мой взгляд, тускло. Впрочем, нужно пождать середины мая, когда начнутся активности, сейчас пока ситуация затишья.

– Россияне не устали от одних и тех же лиц в Госдуме? Избирателю разве не нужны свежие партии, идеи, предложения?

– Думаю, что нет. Сейчас у 90% людей, живущих в нашей стране, думы совсем о другом – лишь бы хуже не стало. <...> Я считаю, люди сейчас сидят и думают – лишь бы выжить. Лишь бы не заболеть. Лишь бы близкие были здоровы. Какие там преобразования или новые партии? Поэтому сейчас как раз то самое время, когда политическая ситуация выглядит основательно забетонированной.