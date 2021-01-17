Набиуллина сравнила нетрадиционную денежно-кредитную политику с авантюрой

Банк России с осторожностью относится к нетрадиционным инструментам денежно-кредитной политики, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Банк России с осторожностью относится к нетрадиционным инструментам денежно-кредитной политики, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Решение ЦБ придерживаться традиционных механизмов часто подвергается критике, заявила Набиуллина. Кроме того, она и министр финансов Антон Силуанов часто получают советы об использовании нетрадиционной денежно-кредитной политики. Сюда входят и низкие ставки, и отрицательные ставки, и скупка активов.

Для России, как и для всего мира, нетрадиционные инструменты могут оказаться авантюрой, уверена глава регулятора. Никто не может спрогнозировать долгосрочных последствий, а выход из такой политики будет очень тяжелым. Набиуллина отметила, что это заметно на примере других стран: при выходе возникает фискальное доминирование "и куча разных проблем".