Медики выявили 109 активных и 119 бессимптомных носителей коронавируса в Китае за прошедшие сутки. Об этом сообщили в Государственном комитете по вопросам здравоохранения КНР.

Медики выявили 109 активных и 119 бессимптомных носителей коронавируса в Китае за прошедшие сутки. Об этом сообщили в Государственном комитете по вопросам здравоохранения КНР.

Новые случаи COVID-19 зафиксированы в Цзилини, Хэбэе, Хэйлунцзяне, Шанхае, Пекине, Сычуани, Хунани, Фуцзяни, Гуандуне, Тяньцзини и Шаньдуне. На сегодняшний день в Китае выявлено 1205 зараженных коронавирусом, у 42 пациентов инфекция протекает в тяжелой форме. Медики продолжают наблюдать за состоянием здоровья 34 150 человек.

Страны мира продолжают бороться с пандемией. Зарубежные СМИ считают, что российская вакцина против COVID-19 способна подавить распространение инфекции. Создание отечественного препарата является результатом целой исторической цепочки научных разработок российских ученых, считает журналист Федерико Куско.