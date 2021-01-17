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11:32   17 Января 2021
Общество

После вакцинации Pfizer у 13 израильтян случился лицевой паралич

После вакцинации Pfizer у 13 израильтян случился лицевой паралич

Лицевой паралич поразил 13 израильтян после прививки препаратом Pfizer. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на Минздрав Израиля.

Один из вакцинированных сообщил, что лицевой паралич сохранялся в течение 28 часов. При этом Минздрав не видит причин отказываться от следующего этапа прививочной кампании и рекомендует дать гражданам вторую дозу вакцины. .

Пока неизвестно, как подобный эффект связан с препаратом. Сотрудники израильского министерства здравоохранения рассказали, что первую дозу вакцины получили около двух миллионов человек.

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#израиль #вакцинация #паралич

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