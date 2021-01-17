После вакцинации Pfizer у 13 израильтян случился лицевой паралич

Лицевой паралич поразил 13 израильтян после прививки препаратом Pfizer. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на Минздрав Израиля.

Лицевой паралич поразил 13 израильтян после прививки препаратом Pfizer. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на Минздрав Израиля.

Один из вакцинированных сообщил, что лицевой паралич сохранялся в течение 28 часов. При этом Минздрав не видит причин отказываться от следующего этапа прививочной кампании и рекомендует дать гражданам вторую дозу вакцины. .

Пока неизвестно, как подобный эффект связан с препаратом. Сотрудники израильского министерства здравоохранения рассказали, что первую дозу вакцины получили около двух миллионов человек.