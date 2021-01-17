Эстонские офицеры не смогли победить мороз на военных сборах

Эстонские офицеры замерзли на учебных сборах из-за отсутствия зимней экипировки.

Эстонские офицеры замерзли на учебных сборах из-за отсутствия зимней экипировки.

Сержанты и офицеры запаса Вооруженных сил Эстонии прибыли на учебные сборы, который проходят в районе населенного пункта Тапа на севере республики. Однако ухудшившиеся погодные условия нарушили планы эстонских военных. В ходе маневров температура воздуха опустилась до –12 градусов. Кроме того, начались сильные снегопады.

Военные пожаловались на шапки, которые сделаны из тонкого искусственного меха. По словам военнослужащих, при непрекращающемся снегопаде шапки быстро обледеневают и не спасают от холода и ветра. Кроме того, у зимних головных уборов специфический крой, в результате чего шапки едва держатся на макушке, что доставляет дополнительные неудобства при сильных порывах ветра.