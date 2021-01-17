11:18 17 Января 2021Политика
Сенатор Пушков высмеял слова Пелоси о "потенциальных пособниках восстания"
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси провозглашает начало политического террора в американском государстве, считает российский сенатор Алексей Пушков.
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси провозглашает начало политического террора в американском государстве, считает российский сенатор Алексей Пушков.
Пелоси заявила, что конгрессмены, являющиеся "потенциальными пособниками восстания", могут столкнуться с последствиями в виде судебного преследования.
Алексей Пушков высмеял слова американского спикера.
"Не доказанные пособники, а потенциальные! То есть совершившие "преступление мысли", — написал сенатор в Telegram-канале.
Российский законодатель считает, что такими заявлениями Пелоси говорит о начале политического террора на территории Соединенных Штатах.