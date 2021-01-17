Сенатор Пушков высмеял слова Пелоси о "потенциальных пособниках восстания"

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси провозглашает начало политического террора в американском государстве, считает российский сенатор Алексей Пушков.

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси провозглашает начало политического террора в американском государстве, считает российский сенатор Алексей Пушков.

Пелоси заявила, что конгрессмены, являющиеся "потенциальными пособниками восстания", могут столкнуться с последствиями в виде судебного преследования.

Алексей Пушков высмеял слова американского спикера.

"Не доказанные пособники, а потенциальные! То есть совершившие "преступление мысли", — написал сенатор в Telegram-канале.

Российский законодатель считает, что такими заявлениями Пелоси говорит о начале политического террора на территории Соединенных Штатах.