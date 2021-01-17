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11:08   17 Января 2021
Политика

Рене Фазель оценил подготовку Минска к чемпионату мира по хоккею

Рене Фазель оценил подготовку Минска к чемпионату мира по хоккею

Спорт не должен быть частью политики. Об этом сообщил президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель после посещения Минска.

Глава организации прибыл с рабочим визитом в столицу Белоруссии, чтобы оценить подготовку города к чемпионату мира. Соревнования должны состояться с 21 мая по 6 июня. Президент Международной федерации хоккея встретился с лидером белорусской республики Александром Лукашенко.

"Я знаю Александра Лукашенко более 20 лет. Я играл с ним в хоккей и судил матчи с его участием", — рассказал Фазель.

Представитель международной организации считает, что политическая ситуация не должна отразиться на проведении чемпионата.

"Спорт должен быть вне политики", — заявил президент IIHF.

Рене Фазель сообщил о планах пообщаться с членами белорусской федерации хоккея, спонсорами, советом IIHF и маркетинговым партнером по поводу организации соревнований в Минске.

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#белоруссия #чемпионат мира по хоккею #Фазель

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