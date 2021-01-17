Рене Фазель оценил подготовку Минска к чемпионату мира по хоккею

Спорт не должен быть частью политики. Об этом сообщил президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель после посещения Минска.

Спорт не должен быть частью политики. Об этом сообщил президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель после посещения Минска.

Глава организации прибыл с рабочим визитом в столицу Белоруссии, чтобы оценить подготовку города к чемпионату мира. Соревнования должны состояться с 21 мая по 6 июня. Президент Международной федерации хоккея встретился с лидером белорусской республики Александром Лукашенко.

"Я знаю Александра Лукашенко более 20 лет. Я играл с ним в хоккей и судил матчи с его участием", — рассказал Фазель.

Представитель международной организации считает, что политическая ситуация не должна отразиться на проведении чемпионата.

"Спорт должен быть вне политики", — заявил президент IIHF.

Рене Фазель сообщил о планах пообщаться с членами белорусской федерации хоккея, спонсорами, советом IIHF и маркетинговым партнером по поводу организации соревнований в Минске.