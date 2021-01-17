Рене Фазель оценил подготовку Минска к чемпионату мира по хоккею
Спорт не должен быть частью политики. Об этом сообщил президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель после посещения Минска.
Глава организации прибыл с рабочим визитом в столицу Белоруссии, чтобы оценить подготовку города к чемпионату мира. Соревнования должны состояться с 21 мая по 6 июня. Президент Международной федерации хоккея встретился с лидером белорусской республики Александром Лукашенко.
"Я знаю Александра Лукашенко более 20 лет. Я играл с ним в хоккей и судил матчи с его участием", — рассказал Фазель.
Представитель международной организации считает, что политическая ситуация не должна отразиться на проведении чемпионата.
"Спорт должен быть вне политики", — заявил президент IIHF.
Рене Фазель сообщил о планах пообщаться с членами белорусской федерации хоккея, спонсорами, советом IIHF и маркетинговым партнером по поводу организации соревнований в Минске.