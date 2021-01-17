Умер посол России в ОАЭ Сергей Кузнецов

Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Объединенных Арабских Эмиратах Сергей Кузнецов ушел из жизни на 68-м году.

Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Объединенных Арабских Эмиратах Сергей Кузнецов ушел из жизни на 68-м году.

Сведений о том, что стало причиной смерти политика, пока нет. Его дочь и сын позднее сообщат о времени и месте проведения похорон.

Кузнецов родился в 1953 году, в 1976 году окончил Московский государственный институт международных отношений Министерства иностранных дел СССР. Спустя несколько лет он начал участвовать в дипломатических миссиях страны в Ливане, Сирии, Омане и ряде других государств. А в 2019 году Кузнецов был назначен послом в ОАЭ. Политик говорил на арабском, английском и французском языках.