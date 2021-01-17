Первый канал запускает новое шоу талантов "Я почти знаменит"

Первый канал подготовил для россиян в 2021 году новое шоу "Я почти знаменит", в котором участники будут демонстрировать свои таланты и выдающиеся способности.

Первый канал подготовил для россиян в 2021 году новое шоу "Я почти знаменит", в котором участники будут демонстрировать свои таланты и выдающиеся способности.

Первый выпуск проекта выходит в воскресенье, 17 января. Девиз шоу – "Не падать духом и оставаться яркими и непревзойденными, невзирая на непростые времена". Ведущими стали певец Сергей Минаев и актриса Аглая Шиловская. Способности участников будет оценивать звездное жюри — фигурист Алексей Ягудин, телеведущая Жанна Бадоева и артист балета Николай Цискаридзе.

Сначала пройдут отборочные туры, в которых 11 участников будут бороться за место в финале. Чтобы пройти дальше, необходимо получить одобрение сразу всех членов жюри. У каждого из судей есть золотая кнопка, с помощью которой они могут пропустить в финал участника, не получившего трех голосов. Однако воспользоваться такой опцией можно лишь один раз за весь проект. Самый талантливый участник получит в финале денежный приз — 3 миллиона рублей.