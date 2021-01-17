Испытания иранских ракет напугали экипаж американского авианосца

Выпущенные Ираном в ходе учений ракеты взорвались в 160 километрах от американского авианосца Nimitz, что изрядно напугало экипаж корабля.

Выпущенные Ираном в ходе учений ракеты взорвались в 160 километрах от американского авианосца Nimitz, что изрядно напугало экипаж корабля.

Американские военные знали о проведении иранских учений. Авианосец должен был покинуть район маневров, однако действующий президент США Дональд Трамп не позволил этого сделать. С ноября 2020 года Nimitz находится на патрулировании в Персидском заливе. Учения Ирана продемонстрировали, что Тегеран не намерен «плясать под дудку» руководства США, передает Федеральное агентство новостей.

Стоит отметить, что Иран значительно усилил боеготовность армии и флота к годовщине гибели командира элитного подразделения Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани, который погиб под Багдадом в результате ракетной атаки США 2 января 2020 года. При этом ранее поверенный в делах Ирана при ООН Эшаг аль-Хабиб отмечал, что Тегеран беспокоят действия США в Персидском заливе.