Силуанов рассказал, как накачка экономики деньгами скажется на россиянах

Смягчение ставок не пройдёт бесследно для россиян, считает министр финансов Антон Силуанов.

Смягчение ставок не пройдёт бесследно для россиян, считает министр финансов Антон Силуанов.

Министр финансов Антон Силуанов рассказал, что накачка экономики деньгами может отразиться на гражданах. По его словам, при смягчении бюджетной и денежно-кредитной политики можно ожидать роста инфляции, повышения налогов и снижения качества госуслуг.

"Просто так в экономике ничего не бывает. Если ты сегодня легко выделил деньги, смягчил ставки, потом за это заплатят. Вопрос — когда?", - сказал глава Минфина. России, как одной из развивающихся стран, тяжелее переживать такую политику, заявил Силуанов на Гайдаровском форуме.

Форум проходил 14-15 января в РАНХиГС. Из-за пандемии его проводят в смешанном режиме: участники выступают на площадках кампуса РАНХиГС, а зрители смотрят трансляцию онлайн.