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10:26   17 Января 2021
Политика

ФБР расследует версию об иностранном финансировании штурма Капитолия США

ФБР расследует версию об иностранном финансировании штурма Капитолия США

Федеральное бюро расследований (ФБР) США рассматривает версию об иностранном вмешательстве в штурм Капитолия. Об этом сообщают СМИ.

ФБР изучает возможное иностранное финансирование организации или отдельных граждан, которые участвовали в захвате Капитолия. Согласно полученной информации, ведомство заинтересовалось платежом в размере полумиллиона долларов в биткоинах, который предположительно поступил от француза по национальности. Данные о переводе предоставила компания, анализирующая криптовалютные переводы.

Ранее стало известно, что глава Минздрава США Алекс Азар подал в отставку из-за беспорядков, которые прошли в Вашингтоне 6 января.

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#сша #капитолий #фбр

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