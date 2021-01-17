ФБР расследует версию об иностранном финансировании штурма Капитолия США

Федеральное бюро расследований (ФБР) США рассматривает версию об иностранном вмешательстве в штурм Капитолия. Об этом сообщают СМИ.

Федеральное бюро расследований (ФБР) США рассматривает версию об иностранном вмешательстве в штурм Капитолия. Об этом сообщают СМИ.

ФБР изучает возможное иностранное финансирование организации или отдельных граждан, которые участвовали в захвате Капитолия. Согласно полученной информации, ведомство заинтересовалось платежом в размере полумиллиона долларов в биткоинах, который предположительно поступил от француза по национальности. Данные о переводе предоставила компания, анализирующая криптовалютные переводы.

Ранее стало известно, что глава Минздрава США Алекс Азар подал в отставку из-за беспорядков, которые прошли в Вашингтоне 6 января.