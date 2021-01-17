Эксперты рассказали, как "Буря в пустыне" посеяла раздор на Ближнем Востоке

Тридцать лет назад, 17 января 1991 года, международная коалиция во главе с США нанесла массированный ракетный удар по позициям иракских войск.

Тридцать лет назад, 17 января 1991 года, международная коалиция во главе с США нанесла массированный ракетный удар по позициям иракских войск.

Ракетная атака ознаменовала начало операции "Буря в пустыне". Войска коалиции добивались вывода из Кувейта иракского войска под командованием Саддама Хусейна. Косвенным результатом операции стало свержение Хусейна в 2003 году и возникновение ряда террористических группировок на Ближнем Востоке. Точных данных о потерях иракских войск нет до сих пор, но эксперты оценивают человеческие потери в 100-200 тысяч погибших иракцев. Коалиция лишилась 340 человек, из которых 293 были из состава ВС США.

В беседе с RT главный редактор журнала "Проблемы национальной стратегии" Аждар Куртов отметил, что операция привела к противоречивым последствиям для всего ближневосточного региона: Кувейт вернул себе суверенитет, авторитет СССР на Ближнем Востоке ослаб, а США обрели уверенность в том, что любой конфликт можно решить силовым путем.

"Стратегической целью американцев было ослабление или ликвидация нелояльных режимов в Европе и на Ближнем Востоке ради установления глобальной гегемонии", — констатировал Куртов.

Следом за "Бурей в пустыне" США провели операции в Югославии и в Афганистане. В 1998 году коалиция нанесла удар по Ираку и начала операцию "Шок и трепет" в 2003 году. Поводом для ее проведения стала информация о том, что иракские власти скрывают запасы оружия массового поражения.

Политолог-востоковед, доцент РГГУ Сергей Серегичев заметил, что американцы наплевали в Ираке на нормы международного права и усугубили конфликт интересов шиитов, суннитов и курдов. Это поспособствовало формированию в стране радикальных исламистских движений. Как отметил Куртов, зарождение и усиление террористической группировки "Исламское государство" на Ближнем Востоке стало прямым следствием бездумной политики Вашингтона.