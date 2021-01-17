Американская цензура объявила войну перспективной соцсети Parler

IT-гиганты атаковали популярный у сторонников Трампа сервис Parler. Его создателю поступают угрозы.

Генеральный директор Parler Джон Матце, чье приложение использовали сторонники действующего президента США Дональда Трампа в качестве альтернативы Twitter и Facebook, пожаловался на угрозы в свой адрес. Сейчас он вынужден скрываться вместе с семьей.

Как сообщает телеканал Fox News со ссылкой на судебные документы, поданные юристами компании, многие сотрудники Parler в некоторых случаях «бежали из своего родного штата, чтобы спастись от преследования». Другие же сталкиваются с враждебностью и «боятся за безопасность свою и своих семей».

«Сам Матце был вынужден покинуть свой дом и скрываться вместе с семьей после получения смертельных угроз», — говорится в документе.

Ранее Матце заявлял прессе, что группа хакеров опубликовала его пароли, личную информацию, в том числе его адрес, грозя ворваться в его жилище «через переднюю дверь».

Как американские IT-гиганты атаковали Parler

Социальная сеть Parler («говорить» — фр.) основана в 2018 году выпускниками Денверского университета — Джоном Матце и Джаредом Томсоном. Поддержала их активистка Ребекка Мерсер, спонсирующая Республиканскую партию.

Матце и Томсон хотели создать альтернативу политически цензурированным IT-гигантам Facebook и Twitter. С самого основания Parler служил прибежищем для людей, изгнанных из либеральный соцсетей по идеологическим соображениям. На платформе концентрировались сторонники республиканцев и консервативная часть американского общества.

C осени 2020 года Twitter атаковал Дональда Трампа, отмечая его посты о мошенничестве на выборах как «спорный контент». А в разгар президентской гонки сенатор-республиканец от Техаса Тед Круз разместил на YouTube видеообращение, в котором призвал единомышленников оставить платформу, которая «вопиюще затыкает рот всем несогласным», и перейти на Parler.

После митингов в поддержку Трампа 6 января, которые завершились штурмом Капитолия и массовыми беспорядками, администрация Twitter бессрочно заблокировала аккаунт действующего президента из-за «риска дальнейшего подстрекательства к насилию». Блокировке подверглись также странички его экс-советника по нацбезопасности Майкла Флинна и юриста его избирательной кампании Сидни Пауэлл.

Именно в это момент Parler начал стремительно набирать подписчиков. Сейчас их количество достигло 15 миллионов. C этим цифровые гиганты США смириться не смогли: Parler последовательно удалили из онлайн-магазинов Apple и Google из-за «призыва к насилию».

Затем инакомыслящим решила перекрыть кислород корпорация Amazon. Она отключила Parler от своего облачного хостинга Amazon Web Services (AWS) из-за нарушения правил обслуживания. Причина та же: пользователи сервиса использовали соцсеть, чтобы якобы «разжечь страх, сеять ненависть и координировать штурм Капитолия».

На следующий день сервис направил иск к компании Amazon, обвинив ее в нарушении антимонопольного законодательства и контрактных обязательств между компаниями.

Amazon обладает практически уникальной властью: многие компании используют AWS для вычислений и хранения данных. По оценкам технологической исследовательской компании Gartner, Amazon контролировал 45% облачной инфраструктуры в 2019 году. Это больше, чем любая другая компания. Из-за того, что Parler отключили от серверов Amazon, доступ к соцсети был потерян.

Мнение политолога

Цифровая диктатура, подавление несогласных и отключение их от социальной инфраструктуры — закономерный этап развития информационного общества в западном мире, говорит замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

«О таком Джорджу Оруэллу даже не снилось в самых страшных кошмарах. Режим цифровой диктаторы позволит установить тотальный контроль над информационным пространством, уничтожить инакомыслие и сформировать единообразную точку зрения на события. То, что мы видим сегодня — лишь верхушка айсберга. Такие процессы происходят последние несколько лет. Российских пользователей уже отключали от Facebook, Twitter, блокировали как частных лиц, так и компании: Sputnik, RT. Это антиамериканская история, но касается истории мира», — объяснил «Политике Сегодня» эксперт.

Parler — наиболее динамично развивающаяся социальная сеть, напомнил Шаповалов. Она стала серьезным конкурентном для уже упомянутых традиционных монополистов в IT-секторе.

«У либеральных монополистов возникали опасения относительно того, что ресурс станет доминирующим. К этому прибавился и тот факт, что он стал прибежищем американских консерваторов. Это произошло исключительно по той причине, что Parler позиционирует себя как ресурс, который направлен на свободу слова, и не ограничивает ее. В отличие от Facebook, Twitter и YouTube, которые позиционируют себя как свободные, но вводят жесткую цензуру и ограничения. И для множества американских консерваторов ничего не оставалось, кроме как регистрироваться в Parler и высказывать там свою точку зрения», — продолжил Шаповалов.

Многие сторонники Трампа в последние дни перешли в мессенджер Telegram. Автор платформы Павел Дуров назвал это «крупнейшей цифровой миграцией в истории человечества». Впрочем, у российских пользователей это вызывает некоторые опасения, отметил Шаповалов:

«Американские гиганты могут добраться и сделать все возможное, чтобы уничтожить эту российскую платформу», — заключил собеседник издания.

6 января Конгресс США должен был утвердить результаты выборов, согласно которым новым президентом США стал Джо Байден. В тот же день к сторонникам обратился Дональд Трамп, не признающий итоги голосования. Протесты в поддержку действующего лидера завершились штурмом Капитолия и массовыми беспорядками.

Полиция применила силу для разгона демонстрантов. В ходе беспорядков погибли пять человек, включая одного полицейского. Порядка 50 правоохранителей получили ранения. Арестованы были более 60 человек. ФБР призвала американцев помочь с определением личностей протестующих.