Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
13:54   17 Января 2021
Политика

Американская цензура объявила войну перспективной соцсети Parler

Американская цензура объявила войну перспективной соцсети Parler

Генеральный директор Parler Джон Матце, чье приложение использовали сторонники действующего президента США Дональда Трампа в качестве альтернативы Twitter и Facebook, пожаловался на угрозы в свой адрес. Сейчас он вынужден скрываться вместе с семьей.

Как сообщает телеканал Fox News со ссылкой на судебные документы, поданные юристами компании, многие сотрудники Parler в некоторых случаях «бежали из своего родного штата, чтобы спастись от преследования». Другие же сталкиваются с враждебностью и «боятся за безопасность свою и своих семей».

«Сам Матце был вынужден покинуть свой дом и скрываться вместе с семьей после получения смертельных угроз», — говорится в документе.

Ранее Матце заявлял прессе, что группа хакеров опубликовала его пароли, личную информацию, в том числе его адрес, грозя ворваться в его жилище «через переднюю дверь».

Цифровая диктатура. Как IT-гиганты США избавляются от инакомыслящих

Как американские IT-гиганты атаковали Parler

Социальная сеть Parler («говорить» — фр.) основана в 2018 году выпускниками Денверского университета — Джоном Матце и Джаредом Томсоном. Поддержала их активистка Ребекка Мерсер, спонсирующая Республиканскую партию.

Матце и Томсон хотели создать альтернативу политически цензурированным IT-гигантам Facebook и Twitter. С самого основания Parler служил прибежищем для людей, изгнанных из либеральный соцсетей по идеологическим соображениям. На платформе концентрировались сторонники республиканцев и консервативная часть американского общества.

C осени 2020 года Twitter атаковал Дональда Трампа, отмечая его посты о мошенничестве на выборах как «спорный контент». А в разгар президентской гонки сенатор-республиканец от Техаса Тед Круз разместил на YouTube видеообращение, в котором призвал единомышленников оставить платформу, которая «вопиюще затыкает рот всем несогласным», и перейти на Parler.

После митингов в поддержку Трампа 6 января, которые завершились штурмом Капитолия и массовыми беспорядками, администрация Twitter бессрочно заблокировала аккаунт действующего президента из-за «риска дальнейшего подстрекательства к насилию». Блокировке подверглись также странички его экс-советника по нацбезопасности Майкла Флинна и юриста его избирательной кампании Сидни Пауэлл.

Цифровая диктатура. Как IT-гиганты США избавляются от инакомыслящих

Именно в это момент Parler начал стремительно набирать подписчиков. Сейчас их количество достигло 15 миллионов. C этим цифровые гиганты США смириться не смогли: Parler последовательно удалили из онлайн-магазинов Apple и Google из-за «призыва к насилию».

Затем инакомыслящим решила перекрыть кислород корпорация Amazon. Она отключила Parler от своего облачного хостинга Amazon Web Services (AWS) из-за нарушения правил обслуживания. Причина та же: пользователи сервиса использовали соцсеть, чтобы якобы «разжечь страх, сеять ненависть и координировать штурм Капитолия».

На следующий день сервис направил иск к компании Amazon, обвинив ее в нарушении антимонопольного законодательства и контрактных обязательств между компаниями.

Amazon обладает практически уникальной властью: многие компании используют AWS для вычислений и хранения данных. По оценкам технологической исследовательской компании Gartner, Amazon контролировал 45% облачной инфраструктуры в 2019 году. Это больше, чем любая другая компания. Из-за того, что Parler отключили от серверов Amazon, доступ к соцсети был потерян.

Мнение политолога

Цифровая диктатура, подавление несогласных и отключение их от социальной инфраструктуры — закономерный этап развития информационного общества в западном мире, говорит замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

«О таком Джорджу Оруэллу даже не снилось в самых страшных кошмарах. Режим цифровой диктаторы позволит установить тотальный контроль над информационным пространством, уничтожить инакомыслие и сформировать единообразную точку зрения на события. То, что мы видим сегодня — лишь верхушка айсберга. Такие процессы происходят последние несколько лет. Российских пользователей уже отключали от Facebook, Twitter, блокировали как частных лиц, так и компании:  Sputnik, RT. Это антиамериканская история, но касается истории мира», — объяснил «Политике Сегодня» эксперт.

Parler — наиболее динамично развивающаяся социальная сеть, напомнил Шаповалов. Она стала серьезным конкурентном для уже упомянутых традиционных монополистов в IT-секторе.

Цифровая диктатура. Как IT-гиганты США избавляются от инакомыслящих

«У либеральных монополистов возникали опасения относительно того, что  ресурс станет доминирующим. К этому прибавился и тот факт, что он стал прибежищем американских консерваторов. Это произошло исключительно по той причине, что Parler позиционирует себя как ресурс, который направлен на свободу слова, и не ограничивает ее. В отличие от Facebook, Twitter и YouTube, которые позиционируют себя как свободные, но вводят жесткую цензуру и ограничения. И для множества американских консерваторов ничего не оставалось, кроме как регистрироваться в Parler и высказывать там свою точку зрения», — продолжил Шаповалов.

Многие сторонники Трампа в последние дни перешли в мессенджер Telegram. Автор платформы Павел Дуров назвал это «крупнейшей цифровой миграцией в истории человечества». Впрочем, у российских пользователей это вызывает некоторые опасения, отметил Шаповалов:

«Американские гиганты могут добраться и сделать все возможное, чтобы уничтожить эту российскую платформу», — заключил собеседник издания. 

 

6 января Конгресс США должен был утвердить результаты выборов, согласно которым новым президентом США стал Джо Байден. В тот же день к сторонникам обратился Дональд Трамп, не признающий итоги голосования. Протесты в поддержку действующего лидера завершились штурмом Капитолия и массовыми беспорядками. 

Полиция применила силу для разгона демонстрантов. В ходе беспорядков погибли пять человек, включая одного полицейского. Порядка 50 правоохранителей получили ранения. Арестованы были более 60 человек. ФБР призвала американцев помочь с определением личностей протестующих.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#сша #соцсети #цензура #диктатура #parler

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров