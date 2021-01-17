Адвокат Дональда Трампа прокомментировал импичмент главы США

Личный адвокат главы США Руди Джулиани задействован в деле по импичменту Дональда Трампа. Об этом адвокат рассказал телеканалу ABC News.

Личный адвокат главы США Руди Джулиани задействован в деле по импичменту Дональда Трампа. Об этом адвокат рассказал телеканалу ABC News.

По информации американского телеканала, Руди Джулиани сообщил об участии в деле об импичменте американского лидера Дональда Трампа.

"Я задействован сейчас. <...> Это то, над чем я работаю", — сообщил Джулиани СМИ.

Личный адвокат действующего президента намерен предоставить доказательства о мошеннических действиях на прошедших в стране выборах. Он утверждает, что если получится доказать мошенничество на голосовании, слова Трампа станут легитимной точкой зрения.

По мнению юриста, слова Трампа нельзя расценивать как подстрекательство к насилию, поскольку между выступлением президента и штурмом Капитолия прошло некоторое время, а подстрекательство предполагает призыв к немедленным действиям.

"Люди должны выбегать посреди речи, бежать прямо к Капитолию. Вот это, по сути, подстрекательство", — считает он.

Джулиани также предположил, что Дональд Трамп может дать показания во время разбирательства.