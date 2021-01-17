Минюст США инициирует изучение "внутренней радикализации"

Министерство юстиции США выделит до 8 миллионов долларов на проект по изучению феномена "внутренней радикализации" американских граждан, сообщают СМИ.

Министерство юстиции США выделит до 8 миллионов долларов на проект по изучению феномена "внутренней радикализации" американских граждан, сообщают СМИ.

Ведомство предложило поучаствовать в исследовательско-аналитической работе, направленной на углубление понимания внутренней радикализации. Куратором проекта назначен действующий при Минюсте США Национальный институт правосудия.

Представители министерства заинтересованы в изучении воинственных левых движений, которые "набирают силу". В гранте, с которым ознакомился телеканал RT, также говорится о необходимости исследования подверженности американцев идеям национализма.