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9:43   17 Января 2021
Политика

Минюст США инициирует изучение "внутренней радикализации"

Минюст США инициирует изучение "внутренней радикализации"

Министерство юстиции США выделит до 8 миллионов долларов на проект по изучению феномена "внутренней радикализации" американских граждан, сообщают СМИ.

Ведомство предложило поучаствовать в исследовательско-аналитической работе, направленной на углубление понимания внутренней радикализации. Куратором проекта назначен действующий при Минюсте США Национальный институт правосудия.

Представители министерства заинтересованы в изучении воинственных левых движений, которые "набирают силу". В гранте, с которым ознакомился телеканал RT, также говорится о необходимости исследования подверженности американцев идеям национализма.

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#сша #минюст #Радикализация

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