Туроператоры России назвали условия полетов в открывшиеся страны

Туристические поездки в Финляндию, Катар, Индию и Вьетнам пока что недоступны для россиян, несмотря на решение возобновить авиасообщение с этими странами.

Туристические поездки в Финляндию, Катар, Индию и Вьетнам пока что недоступны для россиян, несмотря на решение возобновить авиасообщение с этими странами.

Ассоциация туроператоров России напомнила, что уже с 27 января Россия возобновляет авиасообщение с четырьмя странами мира. Однако из-за распространения коронавирусной инфекции туристические поездки в эти страны остаются недоступными, сообщили в компании.

Сейчас в Финляндию можно въехать только в связи с учебными или гуманитарными целями. Аэропорт Хельсинки используется как транзитный хаб для туристов. Во Вьетнам россияне смогут въехать по рабочей визе в качестве инвесторов, дипломатов, экспертов, рабочих и бизнес-менеджеров.

"Приобрести билет можно только с въездной визой. После приземления необходимо предъявить отрицательный тест на коронавирус. При въезде в город нужно сдать еще один тест. Кроме того, для всех приезжих обязательна двухнедельная самоизоляция", — сказано в сообщении.

С Индией международное авиасообщение прекращено до конца января, однако допускаются вывозные и гуманитарные рейсы. В страну пускают только граждан Непала, Бутана, а также людей с супругами и семьями. При этом страна временно приостановила выдачу туристических и электронных виз.

Аналогичная ситуация складывается с Катаром, который также остается закрытым для россиян. На территорию государства могут въехать только его граждане, а также жители Бахрейна, Омана, Саудовской Аравии, Кувейта и ОАЭ. Также разрешается въезд дипломатов, иностранных рабочих и обладателей ВНЖ.