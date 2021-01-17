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8:46   17 Января 2021
Политика

Британский публицист написал книгу о грядущем распаде своей страны

Британский публицист написал книгу о грядущем распаде своей страны

Великобритании грозит серьезный кризис с вероятностью распада страны после выхода из Евросоюза. Об этом сообщает Daily Mail, ссылаясь на монографию журналиста Гевина Эслера.

Лондонский публицист с эдинбургскими корнями в своей книге "Как заканчивается Британия — английский национализм и возрождение четырех наций" объяснил, что в Шотландии существует несколько идентичностей: шотландцы, британцы и европейцы. Однако выход Соединенного Королевства из ЕС сильно ударил по подобной картине самоидентификации. Шотландия вновь планирует отделение региона от Великобритании.

Гевин Эслер считает, что "Соединенное Королевство теперь объединено только названием". Лондон не смог сплотить жителей даже во время пандемии COVID-19, хотя бедствия обычно объединяют страну, по мнению публициста.

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