Тюрьмы США закрыты для посещений перед инаугурацией Джо Байдена

Заключенные в США в течение неопределенного времени не смогут увидеться со своими родственниками из-за усиления мер безопасности в исправительных учреждениях страны.

Заключенные в США в течение неопределенного времени не смогут увидеться со своими родственниками из-за усиления мер безопасности в исправительных учреждениях страны.

В США заключенным ограничат контакты с посетителями. Данное решение, как сообщает Федеральное бюро тюрем, продиктовано текущими событиями в стране. Целями временного ограничения являются поддержание безопасности в исправительных учреждениях, тюремных служащих, общественности и самих заключенных.

Американские СМИ обратили внимание, что заявление бюро распространило незадолго до инаугурации нового президента США. Причиной могли послужить беспорядки, которые произошли недавно.

Взамен встреч с родными заключенным обещают предоставить доступ к телефону и электронной почте. Конкретный срок, в течение которого будут действовать ограничения, ведомство не называет, но его представители надеются, что принятые меры продлятся недолго.