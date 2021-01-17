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8:15   17 Января 2021
Общество

Онищенко положительно оценил идею внести вакцинацию в трудовой договор

Онищенко положительно оценил идею внести вакцинацию в трудовой договор

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко выступил за включение пункта о вакцинации в трудовой договор. Он напомнил, что такую практику в стране используют уже давно.

Депутат Госдумы в интервью "Вечерней Москве" напомнил, что в России всегда вакцинировали людей, которые работают с туберкулезом. Этот процесс, по его словам, не противоречит принципу "информированного согласия на прививку", заложенному в российское законодательство. Однако в каждом случае все детали необходимо оговаривать. В вопросе прививок более широкий простор дает договор страхования.

А вот крайней необходимости в тотальной вакцинации от COVID-19 нет, поэтому нужно прививать только людей из группы риска. Речь идет о пожилых россиянах с хроническими заболеваниями и людях, работа которых связана с социальной сферой.

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#россия #онищенко #вакцинация #трудовой договор #коронавирус

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