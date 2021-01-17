США убрали с улиц крупных город почтовые ящики из-за инаугурации Байдена

Почтовая служба США распорядилась о временной ликвидации ящиков в крупных городах из-за соображений безопасности. Об этом сообщил телеканал CNN.

Почтовая служба США распорядилась о временной ликвидации ящиков в крупных городах из-за соображений безопасности. Об этом сообщил телеканал CNN.

Представитель американской почтовой службы Дэвид Партенхаймер объяснил такое решение мерами безопасности. По его словам, это обычная процедура, которая нацелена на устранение угрозы для сотрудников и клиентов почты США во время возможных протестных акций.

Партенхаймер сообщил, что почтовые ящики уберут как минимум в 17 штатах, а также в Вашингтоне. Он заявил, что 14 почтовых отделений столицы США будут закрыты в день инаугурации нового президента.