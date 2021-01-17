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7:26   17 Января 2021
Общество

Российский вирусолог рассказал о мутациях коронавируса

Российский вирусолог рассказал о мутациях коронавируса

Мутации коронавируса соответствуют традиционному сценарию развития патогенов. Своими исследованиями поделился ученый Анатолий Альтштейн.

Вирусолог, сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи поделился данными о мутациях вируса, у которых удалось выявить общие закономерности. Патоген коронавируса меняется, становясь более заразным и менее летальным. Альтштейн заметил, что вирус мутирует не быстрыми темпами, но статистика указывает, что весной прошлого года от коронавирусной инфекции людей погибало больше, чем сегодня, передает "Комсомольская правда".

По словам исследователя, во всем мире в прошлую весну от болезни погибли более пяти процентов зараженных. Сейчас же летальность снизилась до уровня в два процента.

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#мутация #коронавирус #COVID-19

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