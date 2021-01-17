Власти Бразилии отказались от использования российской вакцины от COVID-19

Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" не будет зарегистрирована в Бразилии для экстренного применения в ближайшее время.

Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" не будет зарегистрирована в Бразилии для экстренного применения в ближайшее время.

Бразильская фармакологическая компания Uniao Quimica ранее направила соответствующий запрос по российской вакцине в Национальный регулятор по санитарному надзору. Ответ оказался отрицательным. Регулятор заявил, что российский препарат "не соответствует минимальным критериям".

Вакцина "Спутник V" была зарегистрирована в России 11 августа прошлого года. Прошедшие исследования доказали ее эффективность и отсутствие серьезных побочных эффектов. Все больше стран стремятся получить у РФ технологию создания препарата для его производства на своей территории.