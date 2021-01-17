Вильфанд предупредил москвичей о сильных крещенских морозах

Москву и область настигнут настоящие крещенские морозы. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Москву и область настигнут настоящие крещенские морозы. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В ночь на 19 января в Москве ожидается понижение температуры до -26 градусов, местами до -28 градусов, передает РИА Новости. Ночь будет по-настоящему холодной. Дневные температуры тоже не порадуют теплом. Их диапазон будет варьироваться от -15 до -20 градусов, рассказал Роман Вильфанд.

«Совсем не жарко в Крещенскую ночь. Температура от минус 19 до минус 24 градусов. По-настоящему холодная», – заявил научный руководитель Гидрометцентра.

В эти дни ожидается слабый ветер. Местами пройдет небольшой снегопад. Москвичам, которые захотят окунуться в прорубь на Крещение, нужно помнить о всех мерах предосторожности и заранее посетить кардиолога.

На следующей неделе в центр Европейской части России придет потепление. К выходным температура воздуха поднимется почти до нуля градусов. Ночью столбик термометра тоже начнет показывать более высокие отметки, но на улице будет все еще холодно, предупредил Вильфанд.