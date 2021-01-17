СМИ: Самолеты Ту-214ОН переделают в разведчиков-наблюдателей

Самолеты Ту-214ОН могут начать использовать по-новому после окончательного выхода РФ из Договора по открытому небу.

Самолеты Ту-214ОН могут начать использовать по-новому после окончательного выхода РФ из Договора по открытому небу.

Два самолета Ту-214ОН могут модернизировать и начать использовать для разведки и контроля защищенности российских объектов, пишет РИА Новости со ссылкой на военно-дипломатические источники. Речь идет в первую очередь о контроле защищенности собственных военных объектов.

Самолеты собираются оснастить радиотехнической и радиоэлектронной аппаратурой, что позволит вести сбор разведданных. Кроме сбора информации и облета стратегически важных объектов РФ, Ту-214ОН могут использовать для наблюдения за испытаниями новейшего вооружения, а также за ходом учений, которые проходят на различных полигонах. После переоснащения борты помогут предельно точно оценить эффективность наблюдаемых учений и тестов.