Вступивший в силу на Украине закон о переходе сферы обслуживания на национальный язык свидетельствует о неадекватности действующего правительства.

Вступивший в силу на Украине закон о переходе сферы обслуживания на национальный язык свидетельствует о неадекватности действующего правительства.

Такое мнение высказал лидер Либертарианской партии Геннадий Балашов. Политик в эфире телеканала "НАШ" резко осудил новую законодательную норму. Абсурдно запрещать язык, на котором разговаривают 300 млн человек, тогда как на украинском говорят около 20 млн. По его словам, люди имеют право использовать язык, на котором с ним общались родители.

"Не будет развиваться культура на украинском языке, потому что ее продавать некуда, некому, нет потребителя", — отметил Балашов.

Теперь все поставщики услуг должны обслуживать клиентов только на государственном языке, в противном случае нарушителям грозит штраф. Перейти на русский язык сотрудники могут исключительно по просьбе заказчиков.