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5:44   17 Января 2021
Армия

Автор National Interest рассказал о мощнейших кораблях РФ на Черном море

Автор National Interest рассказал о мощнейших кораблях РФ на Черном море

Публицист американского журнала National Interest Себастьен Роблин составил список боевых кораблей России, которые доминируют в Черном море.

Во главе списка российских кораблей Черноморского флота находится ракетный крейсер "Москва", пишет New Inform со ссылкой на NI. Автор статьи перечислил характеристики крейсера "Москва" и отметил, что боевая задача корабля — уничтожение авианосцев.

Особое место в своем материале автор отдал фрегату "Адмирал Григорович". Роблин подчеркнул, что фрегат водоизмещением четыре тысячи тонн изготовлен по стелс-технологии, а также обеспечен радиолокационной защитой.

Американец упомянул, что Черноморский флот усиливают ракетные катера проекта "Молния", оснащенные крылатыми ракетами П-270 "Москит". Эти снаряды летят к цели в три раза быстрее скорости звука.

В статье упоминаются подводные лодки проекта 636 "Варшавянка", которые, по мнению автора, превосходно обеспечивают патрулирование на мелких участках Черного моря.

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#вмф #черное море #Крейсер "Москва" #Фрегат "Адмирал Григорович"

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