Ряд регионов РФ разрешит водителям ездить без удостоверения

Некоторые регионы России разрешат автовладельцам не носить с собой водительские права. Об этом заявил специалист Олег Качанов на Гайдаровском форуме.

Некоторые регионы России разрешат автовладельцам не носить с собой водительские права. Об этом заявил специалист Олег Качанов на Гайдаровском форуме.

Вместо привычного удостоверения автолюбители смогут использовать приложение. В нем будет находиться QR-код со всей информацией о водительских правах. У сотрудников ГИБДД появятся специальные устройства для его считывания, рассказал замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Качанов.

Эксперимент планируют запустить в нескольких регионах страны в 2021 году. В каких именно, пока не сообщается. О похожем приложении для удостоверения личности рассказывал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Такой идентификатор пользователь может установить на смартфон, а затем подтвердить в МФЦ. Сейчас приложение проходит сертификацию.